Video: Hubo una violenta batalla campal entre taxistas y choferes de aplicación en Aeroparque

La pelea a golpes paralizó el tránsito y obligó a intervenir a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El detonante habría sido la competencia por captar más pasajeros.

Un violento episodio se vivió este martes en la entrada del Aeroparque Jorge Newbery, donde taxistas y choferes de aplicación protagonizaron una pelea a golpes que terminó con la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Todo quedó registrado en el celular de un testigo.

En las imágenes se ve cómo los conductores se empujaron, se insultaron y se lanzaron trompadas en plena calle, mientras otros intentaban separarlos y algunos optaban por seguir la pelea sobre la Costanera Rafael Obligado.

🚨 PIÑAS EN AEROPARQUE ENTRE TAXISTAS Y CHOFERES DE APP



📌 Los enfrentamientos se vieja data escalaron y se armó una batalla campal. pic.twitter.com/gdkesPgz7h — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 14, 2025

El detonante del enfrentamiento habría sido la competencia por captar a los viajeros que llegan a la terminal aérea, según informaron fuentes policiales a TN. La tensión escaló rápidamente y la situación se descontroló.

En medio de la pelea, uno de los hombres desafió a otro: “Vamos enfrente a mano”, se escuchó en el video. Los bocinazos de los automovilistas que intentaban avanzar por la zona no lograron frenar la violencia.

Otro de los protagonistas lanzó una advertencia: “Se tienen que quedar de ese lado, ¿entendieron el mensaje? De ahí no salen más”.

La PSA intervino de inmediato para separar a los involucrados y restablecer el orden en el acceso al aeropuerto.

Por el hecho, tomó intervención la Unidad Flagrancia Norte de la Ciudad de Buenos Aires, que ya solicitó las cámaras de seguridad para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación. /TN