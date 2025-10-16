El ministerio de Educación será querellante en la causa por trata de personas en escuelas

La ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, confirmó en InformateSalta, que la cartera se constituirá como querellante en las causas judiciales vinculadas a la red de trata que operaba en una escuela de la zona sur de la ciudad.

Las denuncias fueron realizadas en el mes de septiembre y generaron alerta en la sociedad, esta semana la Fundación Volviendo a Casa, lamentó que este tipo de modalidad se haya inmiscuido en los establecimientos educativos.



“Nuestras áreas jurídicas están estudiando la presentación, pero efectivamente nos vamos a presentar como querellantes” confirmó la ministra de Educación.

La decisión se tomó después que se dictará prisión preventiva para siete imputados en la causa.

La organización se dedicaba supuestamente a ofrecer a menores de edad dinero o elementos, a cambio de favores sexuales. Estarían involucradas adolescentes entre 12 y 17 años.