Santiago Caputo le respondió a Mauricio Macri tras su pedido de mayor diálogo con la oposición: "Estamos de acuerdo"

El asesor presidencial Santiago Caputo sorprende con tres novedades: levantó su perfil, mejoró su vínculo con Mauricio Macri y no desmiente públicamente su posible desembarco al gabinete nacional.

Mediante la cuenta de X que se le atribuye al consultor, Caputo respaldó un reciente posteo de Macri que respalda al Gobierno, pero que remarca la necesidad de un mayor diálogo con la oposición en el Congreso.

“Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente @JMilei lidera. TMAP”, escribió el miembro del “Triángulo de Hierro”, quien durante meses estuvo enfrentando con el líder del PRO, al considerar que no debe tener un rol protagónico en la gestión libertaria. Sin embargo, esa posición, admitida por el propio exmandatario, cambió y hay una mejor relación.

En su texto, Macri subrayó este jueves que el Gobierno de Javier Milei “está en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”.

Ante esa premisa, destacó la necesidad de apoyos políticos en el Congreso: “Para esto, es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión”.

Macri se metió de lleno en el debate del presupuesto. “Con ese objetivo tenemos que plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos. Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos”, señaló.

“Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer”, planteó el fundador del partido amarillo, quien añadió: “El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar”.

Caputo asoma en el Gabinete

El presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo. Foto: EFE

El asesor presidencial, clave en la estrategia política del Gobierno, no tiene un rol como funcionario. Es monotributista y tiene una relación en carácter de prestador de servicio como consultor político, resultando, en los papeles, un colaborador externo. Sin embargo, ocupa un rol preponderante, por encima de varios ministros libertarios.

No obstante, hace tiempo que existe malestar del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros funcionarios porque muchas de sus decisiones no son firmadas por él, generando que Francos y otros ministros o secretarios deban exponerse legal o políticamente ante varias medidas polémicas por parte de Caputo.

"Hay algunos que firmamos resoluciones, decretos o proyectos de ley, y hay otros que asesoran y no tienen esa responsabilidad", dijo la semana pasada el ministro coordinador. Desde entonces sobrevuela la posibilidad de que el asesor asuma algún cargo en el Ejecutivo. Su entorno no lo confirma, pero no lo desmiente.