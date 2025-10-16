A días de las elecciones, reapareció Macri: "Hay que arrancar y crecer sin parar"

El expresidente Mauricio Macri difundió este jueves un mensaje en sus redes sociales. En la publicción, llamó a iniciar una nueva etapa para el país, centrada en el crecimiento económico tras la reducción de la inflación.

“AHORA HAY QUE ARRANCAR y CRECER SIN PARAR” escribió el referente del PRO e instó a construir “una nueva mayoría” que trascienda los límites partidarios.

Macri celebró los avances del Gobierno en materia de estabilidad de precios, al recordar que la inflación de septiembre fue del 2,1%, un número “impensable hace dos años”. En ese sentido, comparó la situación actual con la del final del mandato de Alberto Fernández, cuando la inflación anual superaba el 211%.

“Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable. Pero ahora la gente necesita dejar atrás el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”, expresó el exmandatario.

Macri propuso que el próximo paso sea la construcción de acuerdos políticos amplios, con el objetivo de aprobar una Ley de Presupuesto consensuada que mantenga el equilibrio fiscal y fije prioridades compartidas.

“El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Sabemos que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar”, sostuvo.

Finalmente, el expresidente instó al Gobierno a convocar al diálogo con humildad y honestidad, e insistió en que el país se encuentra “a pocos pasos” de alcanzar los objetivos de desarrollo y bienestar. “Creo en los argentinos. Creo que el futuro está cerca”, concluyó Macri.