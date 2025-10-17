Urtubey sobre el atentado: ”Hice la denuncia para que se investigue el caso”

El exgobernador y actual candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, en diálogo con InformateSalta, aseguró que el daño sufrido por la camioneta en la que viajaba “da toda la sensación de haber sido un impacto de bala”.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, cuando se desplazaba por la ruta provincial 5, entre Orán y General Pizarro, junto a tres acompañantes.

“Hemos hecho la denuncia en la Policía, están los peritos haciendo todas las pericias. Naturalmente no sabemos, pero da toda la sensación que fue un impacto de bala”, explicó Urtubey.

Añadió que será la Justicia la que determine con precisión lo ocurrido: “Yo solamente hice la denuncia para que se hagan las investigaciones del caso”.

Tras la denuncia presentada en la Comisaría de San Lorenzo, la Delegación Fiscal de esa localidad dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realiza pericias en el vehículo para confirmar si los daños corresponden a un proyectil de arma de fuego y analizar su posible trayectoria.

Camino a las urnas

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el ex gobernador aseguró que “Fuerza Patria es la única fuerza que puede parar el ajuste de Milei". "Desde los distintos sectores del peronismo estamos planteando la unidad para defender a la gente frente al ataque del Gobierno a los más vulnerables”.

El candidato también apuntó contra sectores que, según dijo, “se disfrazan de opositores”: “Esa gente eran funcionarios de Milei, acompañaron todo el ajuste y ahora quieren llevarse los votos para él”.





