Vecinas de Vaqueros relataron detalles del día del femicidio de Jimena Salas

Continuando con el juicio por el crimen de Jimena Salas, ayer prestaron declaración ocho testigos, entre los cuales se encontraban dos vecinas de San Nicolás y peritos del CIF, quienes tuvieron intervención durante la investigación.

Dos vecinas de Vaqueros prestaron declaración, madre e hija, quienes solicitaron hacerlo sin la presencia de los imputados porque les tienen temor.

El día del femicidio, la mujer más joven, relató haber visto un hombre desconocido en la zona, quien le resultó sospechoso por su actitud, y tras describirlo, dijo que sacó de la parte de atrás del vehículo, un perro caniche con correa color roja. Recordó que estaba en un automóvil tamaño pequeño, tipo Clío y de color oscuro. Señaló además que, al descender, se dirigía en dirección a la casa de la víctima.

Su madre, relató haber visto cerca del mediodía a Jimena Salas, a quien conocía de vista y definió como una vecina amable. Dijo que conversaba con su empleada, quien estaba retirándose. Indicó que luego, en las inmediaciones, detectó un automóvil pequeño y de color oscuro, estacionado bajo unos árboles y que no era del barrio.

Peritos del Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, también brindaron su testimonio sobre sus intervenciones durante la investigación, en relación a inspecciones oculares, registros fotográficos, análisis de imágenes incorporadas en la causa y levantamiento y cotejos de huellas, entre otras.

Una de las peritos, se refirió también a un cotejo de fotografías que realizó a un caniche toy y las manos que los sostienen, en fotografías tomadas por la víctima y una de las testigos. Concluyó que existe total coincidencia de características individualizadoras coincidentes en el perro observado en ambos grupos de imágenes, por lo que se trataría del mismo perro y de la misma persona.

Otro perito expuso sobre las comparaciones que realizó con los anteojos de receta y una mochila que fueron captados fotográficamente y concluyó también que presentan características similares.

También declaró un efectivo policial que intervino en San Lorenzo, cuando uno de los hermanos participó en un siniestro vial con un automóvil Vento color marrón Dakar en enero de 2017.

Finalmente declaró una médica psiquiatra del Poder Judicial, quien señaló que uno de los hermanos, Adrián Guillermo Saavedra, al momento de la entrevista, presentaba trastorno por consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y que, bajo sus efectos, se considera peligroso.

Hoy se continuará con la ronda de testimoniales.