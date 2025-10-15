Caso Jimena Salas ¿Cuándo se conocerá la sentencia?

El juicio para esclarecer la muerte de Jimena Salas se está llevando a cabo durante estas semanas de forma normal.

Por el momento han declarados familiares, amigos, investigadores y profesionales que han tenido vinculación con la causa. Jimena murió en enero del 2017 tras recibir varias puñaladas en su casa en Vaqueros.

El Tribunal de juicio está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, quienes están al frente de las audiencias.

Según se informó las rondas de declaraciones testimoniales se extenderán hasta fines del mes de octubre y posteriormente llegará la etapa de alegatos. Ante estas fechas estimativas se prevé que el veredicto final se conozca a fines del mes de octubre o principios del mes de noviembre.

Allí se determinará la responsabilidad de Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, ante la imputación como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.