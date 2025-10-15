Juicio por Jimena Salas: Las declaraciones testimoniales continuarán hasta fines de octubre

Continúa el juicio por el femicidio de Jimena Salas. En las últimas horas se presentó el diagnóstico psicológico y social de las hijas de la víctima, una prueba clave dentro del proceso judicial que busca esclarecer el crimen.

En diálogo con ElonceTV, el abogado defensor de los hermanos Saavedra, Marcelo Arancibia, aseguró que el debate avanza con normalidad.

“El tribunal está dirigiendo con total normalidad todo, no noté absolutamente nada irregular. En el momento de los alegatos llegarán las conclusiones y se emitirá una sentencia, sea absolutoria o condenatoria”, expresó el letrado.



Arancibia indicó que el cronograma judicial continuará durante todo el mes: “Hasta fines de octubre están programadas las declaraciones testimoniales”, detalló.

Sobre las pruebas presentadas, el abogado remarcó que existen distintas interpretaciones en torno a los elementos del expediente: “Hay muchas pruebas, pero se las quiere interpretar de una manera distorsionada. Desde mi parte, tengo que dar mi sentido y poner a disposición esas pruebas desde el ángulo defensivo.

"Será el tribunal quien decida finalmente”