Juicio por Jimena Salas: Relataron una vieja pelea y un accidente que involucran a los Saavedra

El juicio contra Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, imputados por el homicidio de Jimena Beatriz Salas, continuó este martes con la declaración de cuatro testigos, mientras se avanza en la recepción de pruebas testimoniales.

En primer lugar, declaró un vecino de barrio Castañares, quien relató haber sido agredido por los hermanos Saavedra cuando eran adolescentes, en medio de disputas entre bandas vecinales. Según su testimonio, los Saavedra formaban parte de un grupo conocido como “Los pibes”, mayoritariamente de Parque Belgrano.

Posteriormente, un exempleado de la comuna de San Lorenzo relató un incidente de tránsito ocurrido el 10 de enero de 2017 que involucró a Javier Saavedra y su novia.

Luego, una vecina de barrio Floresta Sur, encargada de un comedor infantil, recordó su contacto con Javier Saavedra a través de un programa municipal. La testigo mencionó que él dictaba clases de música los sábados y participó en un evento musical frente a su domicilio, tocando la guitarra en una banda de jazz.

Finalmente, sin público presente, compareció una psicóloga de la Asesoría de Incapaces, quien presentó las conclusiones del diagnóstico psicológico y social realizado a las dos hijas de la víctima, Jimena Salas.

Los hermanos Saavedra están imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio.

El tribunal colegiado está integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). La fiscalía está representada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, mientras que la defensa corre por cuenta de Marcelo Arancibia. Como querellante de la familia de la víctima interviene Pedro Javier Arancibia.

El hecho ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás, localidad de Vaqueros, y sigue siendo juzgado tras casi nueve años de espera.