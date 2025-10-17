Caso Jimena Salas: Revelan inconsistencias en los registros de Adrián Saavedra el día del crimen

En el marco del juicio por Jimena Salas, ayer prestaron declaración ocho testigos, entre ellos un empleado de la empresa Aguas del Norte, donde Adrián Guillermo Saavedra prestaba servicio.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Ayer, un empleado de la empresa Aguas del Norte declaró refiriéndose al historial laboral del imputado Adrián Guillermo Saavedra. Explicó que éste realizaba tareas de reparación afuera de la empresa, en horarios rotativos y que el día del femicidio, entre las 11.43 y cerca de las 15, los registros de entrada y salida de Saavedra no son claros ni precisos, pues no quedaron documentados.

A su vez, confirmó que en su legajo como capataz de cuadrilla existían muchas sanciones por ausencias sin aviso, por retirarse del trabajo sin cumplir con una orden de servicio, por abandono de cuadrilla a su cargo sin autorización, por llegadas tarde, por mal desempeño de sus funciones, por alcoholemia positiva y por salir sin el carné de conducir.

El Tribunal decretó cuarto intermedio hasta hoy, viernes 17 de octubre a las 8:30, cuando se continuará con la ronda de testimoniales.