¡Otra mala para Serrudo! Le rechazaron un pedido de asueto por el Día de la Madre

El exdirigente gremial Pedro Serrudo volvió a enfrentar un revés en la Municipalidad de Salta, días después que el intendente Emiliano Durand firmara el decreto que dispuso su jubilación. En esta ocasión, la polémica surgió a raíz del rechazo de un insólito pedido de asueto general para las empleadas madres de la planta municipal que solicitó para este viernes, en la previa al Día de la Madre.

Serrudo, actuando aún en calidad de dirigente de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), elevó una nota al Ejecutivo municipal con la solicitud formal. El pedido generó sorpresa en el ámbito comunal, dada la reciente y conflictiva finalización de su relación laboral con el municipio.

En el documento, la UTM solicitó que este viernes 17 de octubre, las empleadas madres de la comuna quedaran liberadas de sus tareas a partir de las 10:00 horas. El motivo esgrimido era la participación en la celebración sindical del Día de la Madre.

El documento detalla que la actividad central del gremio sería una misa en la Catedral Basílica programada para las 11:30 horas, y que el asueto era necesario para permitir la asistencia. “La Unión de Trabajadores Municipales de Salta se dirige a Ud. a sólo efecto de solicitar tenga a bien otorgar asueto administrativo para las mujeres empleadas de la comuna (…) en virtud de la celebración del Día de la Madre”, señalaba la nota con el sello del sindicato.

Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal la respuesta fue una negativa argumentada. Si bien la nota oficial valoró el trabajo de las madres, la administración fue firme en su decisión, primando la necesidad de garantizar la continuidad de la prestación de servicios.

La respuesta oficial al sindicato indicó: “En claro valor y entendimiento del imprescindible trabajo de las madres municipales, no podemos dejar de tener en cuenta que la ausencia de un significativo número de agentes implicará una afectación de los servicios habituales que se prestan en favor de los contribuyentes”.