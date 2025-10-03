Violencia, escándalos y denuncias: Las polémicas que involucraron a Pedro Serrudo

Tras más de 50 años como empleado municipal y 30 como secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), el histórico dirigente Pedro Serrudo pasó oficialmente a la jubilación. La medida fue firmada ayer por el intendente Emiliano Durand, marcando el final de una era sindical cargada de conflictos, denuncias y episodios violentos que dejaron huella en la historia gremial de la capital salteña.

Un historial de violencia y denuncias

En abril de 2016, un grupo de manifestantes identificados con la UTM e impulsados por Serrudo irrumpieron en el Tribunal de Cuentas, donde según las denuncias agredieron a un vocal y causaron destrozos. La escalada continuó en el Centro Cívico Municipal (CCM), donde también se denunciaron desmanes, roturas de mobiliario y agresiones a empleados municipales que se negaron a sumarse a la protesta.

Un mes después, en mayo de 2016, la Fiscalía Penal de Salta informó que había recibido tres denuncias penales por los desmanes en el CCM. Según la fiscal Gabriela Buabse, Serrudo y sus seguidores ingresaron armados con palos, fuegos de artificio, bombas de estruendo y otros elementos, generando un clima de violencia y temor en el edificio municipal.

Los peritajes posteriores confirmaron daños materiales y lesiones en empleados. En palabras de la fiscal, Serrudo y los acusados actuaron “con un alto grado de violencia”, lo que provocó “gran temor entre los empleados que no se unieron a la protesta”.

Medidas de fuerza y usura sindical

Aunque con los años la intensidad de las protestas disminuyó, Serrudo siguió siendo protagonista en la escena sindical. Desde 2023 encabezó reiteradas medidas de fuerza frente al CCM.

La última polémica se conoció en agosto de este año, cuando Marcela Banegas, histórica dirigente y exaliada de Serrudo, denunció públicamente que el gremialista habría montado un circuito de préstamos usurarios con dinero de los propios afiliados, revelación que terminó de minar su imagen.

El final de un ciclo

El paso a la jubilación de Pedro Serrudo no solo marca el fin de su rol formal dentro del municipio, sino también el cierre de una etapa de la UTM signada por la violencia, las internas y la falta de transparencia.