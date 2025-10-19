Un hombre fue sorprendido con un celular con pedido de secuestro

La intervención se realizó durante un patrullaje preventivo sobre avenida Independencia en Capital. Intervino la Fiscalía Penal 4.

Ayer por la tarde, efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial de Capital, durante un patrullaje preventivo sobre avenida Independencia, identificaron a un individuo que portaba entre sus prendas un celular con pedido de secuestro por un hecho de hurto.

En ese contexto, un hombre de 38 años fue puesto a disposición de la Justicia junto con el elemento secuestrado.

Intervino la Fiscalía Penal 4.