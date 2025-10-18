El Gobierno provincial fortalece la infraestructura de formación policial

Las instalaciones fueron recorridas por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras. Se trabaja en la sala de armas, espacios en común, oficinas y en la construcción de un salón de Usos Múltiples. El Ministro destacó la importancia de fortalecer la infraestructura institucional.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y el jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos, recorrieron las instalaciones de la Escuela de Suboficiales de Embarcación y supervisaron el avance de obras que se llevan adelante en distintos sectores de la Institución.

Se trabaja en la sala de armas, comedor, sanitarios, oficinas administrativas y la construcción de un Salón de Usos Múltiples, espacios que serán debidamente acondicionados con el equipamiento y mobiliario necesario.

En ese marco, el ministro señaló el avance de obra que supera el 90% y destacó la importancia de fortalecer la infraestructura de la Escuela de Suboficiales donde cursan sus estudios más de 200 aspirantes a agentes de la Policía de Salta.

En la oportunidad, las autoridades también saludaron a los estudiantes y dialogaron sobre la función policial, la instrucción que reciben en el marco de la formación constante y el rol como auxiliares de justicia.

Participaron del recorrido el director del Distrito de Prevención 14, Mario Gómez, el director de la Escuela de Suboficiales de Embarcación, Diego Aramayo, entre otras autoridades.