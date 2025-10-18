El 70/30 quedó afuera: Secuestraron 168 bolsitas de fernet en el Martearena

Durante el operativo de seguridad dispuesto por la Policía de Salta en el encuentro entre Juventud Antoniana y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, se secuestraron 168 envoltorios con bebidas alcohólicas que iban a ser ingresados al estadio Padre Ernesto Martearena.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Eventos Deportivos, quienes detectaron a dos mujeres que intentaban ingresar entre sus prendas 72 bolsitas con alcohol. Además, un enfermero que prestaba servicio en el lugar fue sorprendido con una mochila que contenía otros 96 envoltorios ocultos en la ambulancia.

Los involucrados fueron infraccionados por el artículo 40 de la Ley 24.192 de Espectáculos Deportivos. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), a cargo de la Dra. María Marta Rodríguez, y el Juzgado de Garantías N.º 7, que dispusieron el secuestro y decomiso de los elementos.

El operativo forma parte de las medidas de control implementadas para garantizar la seguridad en los eventos deportivos y prevenir el ingreso de elementos no autorizados.