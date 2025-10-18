Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron demorados tras intentar robar una motocicleta a mano armada

La intervención fue sobre calle 12 de Octubre. Fue un trabajo conjunto entre Seguridad Urbana y Motorizada. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Efectivos de Seguridad Urbana, al realizar un patrullaje preventivo por calle 12 de Octubre en la ciudad de Tartagal, fueron alertados por la damnificada que dos personas intentaron sustraer su motocicleta.

En este contexto, tras un patrullaje por la zona, efectivos de la División Motorista de Emergencia Policial demoraron a dos jóvenes de 18 y 19 años y secuestraron un cuchillo.

