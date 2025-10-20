Mirá cómo un hombre arriesga su vida para cruzar mercadería con el río Bermejo crecido

Los pasos o las prácticas ilegales para pasar mercadería o cruzar de Bolivia a Salta o viceversa, a pesar de los controles de Gendarmería nacional siguen presente y sorprende cómo la gente arriesga sus vidas al intentar cruzar por el río Bermejo

Imágenes, que llegaron recientemente a los medios locales, muestran como un hombre y a pesar de la crecida del cause del agua en el río, cruza con algún bulto mientras intentan llegar a la costa.

La situación es preocupante, ya que se espera que el curso de agua empiece a subir su nivel como cada periodo estival y conocemos de muchas vidas pérdidas en estas circunstancias, publicó República