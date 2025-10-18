Pescadores apuntan contra la contaminación que genera Seabord: “Están matando los peces”

A través de las redes sociales, pescadores apuntaron contra la empresa Seabord, por la contaminación del río Colorado y Bermejo.

En el video, un pescador relata la empresa Seabord estaría arrojando líquidos contaminados a un canal que deriva en el río Colorado. Agregó que el agua estaría contaminando y afecta al ecosistema en el norte.

“En este canal caen los desechos al río Colorado. Le pido a los pescadores del Bermejo que compartan porque todos los pescados mueren” pidió el hombre. Además, mostró como en la orilla del río se pueden aguas cristalinas y del otro lado, el agua cambia el color. “Miren el color del agua, así sale el agua de la empresa Seabord” agregó.

“Esto es lo que provoca todos los años la mortandad de pescados, la empresa Seaboard derrama todos sus desechos a las aguas del rio Bermejo. Desecho de vinaza, bagazo, ceniza, y residuos de la destilería de alcohol que producen” detallan en la publicación que se viralizó en redes.