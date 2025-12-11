Una rotura en las cañerías, inundó el hospital San Vicente de Paul

A través de sus redes sociales, el periodista Ariel Costilla, mostró un video del hospital San Vicente de Paul de Orán.

El nosocomio sufrió la rotura de una de las cañerías provocando inundaciones en el sector de terapia intensiva. El agua se filtró por diferentes sectores y caía desde el techo generando la imposibilidad de contenerla.

En las imágenes se puede ver a los pacientes que posteriormente fueron trasladados a otro sector del hospital.