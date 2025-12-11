Borja tras la salida de River no descarta pedir trabajo en Boca

Miguel Ángel Borja fue uno de los pesos pesados del plantel de River Plate, pero según trascendió en las últimas semanas y tras la eliminación, no sería tenido en cuenta por Marcelo Gallardo,

El delantero colombiano, que marcó 62 goles en 159 partidos oficiales, repasó su paso por la entidad de Núñez, contó cómo era su relación con el director técnico y sostuvo una llamativa postura ante la consulta sobre si jugaría en Boca Juniors en ESPN.

Al colombiano, le preguntaron si le cierra las puertas a un hipotético regreso al fútbol argentino y qué haría si lo llama Juan Román Riquelme para vestir la camiseta del Xeneize. “No me pongan en esa. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca. Salió apenas te escuchó. Uno no puede cerrar las puertas. No puedo no decir ‘de esta agua no beberé’" afirmó.

"Ahora lo que yo estoy pensando es en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia. Creo que la puerta de regresar a la Argentina quedó abierta. Eso es algo muy bonito”, respondió el delantero.

Durante la entrevista, recordó el mercado de fichajes de 2021, cuando estuvo cerca de recalar en Boca: “Yo lo dije en alguna ocasión. Tuve contactos con gente del Consejo. Pero eso fue después de la Copa América en pandemia. Yo tenía contrato con Palmeiras y, en ese momento, una de las decisiones que tomaron es que llegara a Junior. Y yo, como soy hincha de Junior, llegué y jugué dos semestres. Después fui a Gremio y regresé a Junior por tres años. Luego salió lo de River. Pero sí tuve acercamientos y no se dio”.