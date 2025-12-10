Nueva reunión por paritarias: Hubo un incremento en el bono

Este miércoles, se llevó a cabo una reunión entre el gobierno y la intergremial. Días atrás se había hecho la primer propuesta del Ejecutivo Provincial a los trabajadores estatales con aumento y bono.

Durante este nuevo encuentro, desde el Ejecutivo, se presentó la propuesta de un cronograma de pagos que mantiene un desembolso cada 15 días en diciembre, enero y febrero, e incluye un bono de 180.000 a cobrar en dos cuotas en enero y febrero.

La semana que viene los empleados públicos cobrarán el aguinaldo, mientras avanzan las negociaciones. El bono tuvo un incremento de $30.000 respecto a la primera propuesta y se cobraría la primera parte a mediados de enero y la segunda a mediados de febrero.

“Esta propuesta busca cuidar el empleo, sostener la actividad económica, garantizar los servicios esenciales y ofrecer previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias” afirmaron desde el Ejecutivo.

Con este nuevo ofrecimiento, entre diciembre y febrero, los empleados recibirán dinero cada 15 días.