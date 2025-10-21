Megaoperativo por robo automotor en Salta: 13 detenidos y 15 vehículos recuperados

Un operativo simultáneo en distintos puntos de la provincia permitió recuperar camionetas, autos y motos con pedido judicial. Las investigaciones continúan bajo la órbita de las Fiscalías Penales.

El movimiento policial sorprendió durante el fin de semana en calles, talleres y domicilios particulares de Capital, Metán, General Güemes y Embarcación. Agentes de civil y uniformados realizaron allanamientos en busca de vehículos robados o con documentación adulterada.

El resultado fue el secuestro de 15 rodados: 3 camionetas, 6 autos y 6 motocicletas; y la detención de 13 personas. Los procedimientos fueron coordinados por la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta, con intervención de las Fiscalías Penales correspondientes.

Según informaron fuentes oficiales, varios de los vehículos habían sido denunciados por robo, mientras que otros presentaban alteraciones en los números de chasis o motor, una maniobra frecuente en el mercado ilegal de autopartes.

Entre los detenidos hay hombres y mujeres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia junto con los vehículos incautados. En algunos casos, se investiga si actuaban como intermediarios en la compra y venta de unidades robadas.

Desde la fuerza de seguridad señalaron que este tipo de operativos buscan “cerrar el circuito de reventa ilegal y reforzar la presencia policial en zonas conflictivas”, combinando tareas de patrullaje, inteligencia y articulación con el Poder Judicial.

Los autos y motos recuperados fueron trasladados a depósitos oficiales, donde serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia. En paralelo, las Fiscalías continúan investigando posibles vínculos entre los casos y la participación de los sospechosos en otras causas abiertas.