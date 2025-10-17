Fuerte choque en Tres Cerritos: Un auto impactó contra una camioneta estacionada

La mañana del viernes se vio lamentablemente interrumpida por un fuerte siniestro vial en el barrio Tres Cerritos, en la ciudad de Salta.

El hecho ocurrió sobre avenida Bicentenario de la Batalla de Salta al 1500, cuando un automóvil Peugeot blanco impactó de lleno contra una camioneta Renault Oroch que se encontraba estacionada.

Según testigos, el vehículo era conducido por una mujer que viajaba acompañada por un hombre, y se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del accidente según informa el medio QuePasaSalta.

El impacto provocó daños considerables en ambos vehículos y generó conmoción entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y constatar los daños.

“El Peugeot color blanco había colisionado con una camioneta Renault que estaba estacionada. La conductora fue trasladada al hospital San Bernardo con una supuesta lesión en el brazo, sin dejar documentación del vehículo. Al estar la camioneta estacionada, el rodado será trasladado al canchón. Personal de la Vial se dirigirá al hospital para realizarle el estudio correspondiente”, informó un efectivo de Tránsito.

El hecho también fue reportado en avenida Reyes Católicos al 1540, donde se verificó la magnitud del impacto. Las autoridades aguardan los resultados del test de alcoholemia para determinar si la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol.

No hubo víctimas graves, aunque el accidente reaviva el reclamo por mayores controles viales en una de las zonas de mayor circulación vehicular.