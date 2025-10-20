¡Hay video! Así descubrieron droga oculta en un auto que iba de Salta a Bs. As.

Si bien el procedimiento fue realizado días atrás, en las últimas horas se conoció el video que muestra el decomiso de droga llevado a cabo por efectivos de la Gendarmería Nacional en Salta, en el marco del intensivo Plan Güemes contra el narcotráfico, con el secuestro de una importante cantidad de cocaína oculta en el torpedo de un vehículo particular.

El procedimiento se concretó sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y 34, a la altura del kilómetro 1.545. Allí, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, detuvieron la marcha de un automóvil Peugeot 408 que era ocupado por dos hombres mayores de edad.

Durante la inspección de rutina, los gendarmes percibieron un fuerte olor a pegamento proveniente del torpedo del vehículo, una situación que inmediatamente generó sospechas. Esta señal derivó en una inspección minuciosa del rodado, la cual confirmó la existencia de un compartimento oculto.

Tras el desmonte, los efectivos lograron extraer 45 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca. Las pruebas de campo Narcotest, realizadas por personal de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 47 kilos 972 gramos.

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, se secuestraron la totalidad del estupefaciente, el vehículo, dos celulares y el dinero en efectivo que portaban los ocupantes. Finalmente, los dos hombres involucrados quedaron detenidos e imputados en infracción a la Ley 23.737, quedando a disposición de la Justicia Federal.