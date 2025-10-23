¡Una buena! El "batallón del amor" sorprendió a una abuela ambulante del centro

En medio de tantas noticias pálidas y la vorágine de las elecciones que se avecinan, buenas noticias son las que necesitan los salteños, siendo una la que protagonizaron los miembros del llamado “Batallón del Amor”, que sorprendieron a una abuela que vende sus mercancías en pleno centro de Salta.

¿Qué pasó? Este Batallón del Amor, como se identifican los miembros que salen a sorprender a vendedores, manteros y diferentes personas con gestos de ayuda, solidaridad y caridad, ahora actuaron con una reconocida puestera del microcentro capitalino.

Se trata de la abuela Flores, quien desde hace más de 40 años está en la esquina de avenida San Martín y calle Ituzaingó, en la zona del mercado San Miguel donde, en la vereda, ofrece sus productos, sus “yuyitos”, sus pomadas y otra mercancía.

Ahora, el Batallón fue a visitarla para comprarle su mercancía, darle unos presentes y también compartir una comida como una bebida con ella. “Es un milagro del Señor”, consideró la abuela este gesto que recibió de esta gente solidaria, sin ocultar su alegría.