Piden que un conductor que atropelló un perro no pueda volver a manejar

Luego que un conductor de 78 años fue imputado por la Justicia por el delito de actos de crueldad contra los animales, tras viralizarse un video viralizado mostrando cómo pasaba deliberadamente por encima de una perra en la vía pública en Campo Quijano, se pidió que se dicte una medida preventiva de inhabilitación para conducir al acusado.

¿Qué pasó? Este caso comenzó el 7 de octubre, con una denuncia presentada por una integrante de una asociación independiente de protección animal de Campo Quijano, quien aportó la prueba clave: un video que registraba el episodio de violencia extrema contra el animal, una perra mestiza de color negro.

Los hechos se desarrollaron alrededor de las 9:00 horas en inmediaciones de Pasaje Yapeyú y Calle 9 de Julio de la localidad. La prueba fílmica muestra con claridad cómo un automóvil gris, conducido por el acusado, pasa intencionalmente por encima de la perra y, lejos de detenerse o brindarle asistencia, abandona el lugar.

La rápida intervención del Grupo de Investigaciones Sector 82 permitió identificar el vehículo y establecer que el conductor era el hombre de 78 años, quien quedó plenamente individualizado. Lamentablemente, la médica veterinaria interviniente constató que el animal sufrió lesiones "incompatibles con la vida", por lo que debió practicarle la eutanasia para evitarle mayor sufrimiento.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, abrió el decreto de imputación por el delito de actos de crueldad contra los animales, tipificado en la Ley 14.346. De acuerdo con la valoración del Fiscal, la conducta del encausado constituye un acto de crueldad al haber provocado de manera intencional un daño físico irreversible a un "ser sintiente".

En su decreto de imputación, el fiscal a cargo de la causa, Daniel Alejandro Escalante, señaló que el accionar del conductor "no solo vulnera la integridad física del animal, sino que también constituye una afrenta al deber legal y moral de protección hacia los animales como sujetos de derecho”, haciendo hincapié en la necesidad de interpretar la ley en una clave moderna.

Finalmente, atento a la gravedad del suceso y a la total indiferencia mostrada, el fiscal solicitó la inhabilitación del imputado para la conducción de vehículos, petición que fundamentó en el riesgo potencial que representa la conducta temeraria del encausado para sí mismo y para terceros, hasta tanto su aptitud para conducir sea evaluada en el marco de la investigación.