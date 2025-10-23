La aduana secuestró 56 kg de cocaína en el paso de Aguas Blancas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró 56,83kg de cocaína en un control de ingreso en el paso fronterizo Aguas Blancas - Bermejo. La droga se detectó en el techo de un vehículo que prevenía de Bermejo, Bolivia.

El procedimiento se inició con la llegada de una camioneta de un ciudadano argentino al control de ingreso al país. La escasez del equipaje transportado en el interior del vehículo, el nerviosismo del conductor y las contradicciones en las respuestas a las preguntas del personal aduanero despertaron las sospechas de los agentes de la DGA. Ante esa serie de inconsistencias, se sometió al utilitario al escáner móvil, que arrojaron imágenes irregulares en el techo.

Fue en ese momento cuando se dio intervención al can "Helen" que mostró una conducta compatible con la presencia de drogas.

Es por esto que se realizó un corte en el techo, lugar señalado por el animal. De aquí se extrajo con un objeto punzante una muestra de polvo blanco que tras realizar un narcotesto resultó ser cocaína.

En este sentido la Aduana dio aviso a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, a cargo de los fiscales Dr. José Luis Bruno y Dr. Marcos César Romero quienes ordenaron extraer la sustancia del techo del rodado. En total se encontraron 54 paquetes rectangulares de color amarrillo que en su conjunto contenían 56,8 kilos de droga.