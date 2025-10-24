Sancionaron a un lavadero y una gomería de Villa Chartas por arrojar residuos en la vía pública

Sociedad24/10/2025
villa chartas residuos

La Municipalidad de Salta sancionó a dos comercios del barrio Villa Chartas por generar microbasurales en la vía pública. Se trata de un lavadero de vehículos ubicado en Laprida al 600 y una gomería en la calle San Luis al 1500.

lluvias-2Sin mayores problemas tras las lluvias, exhortan a mantener la limpieza en la ciudad

Vecinos de la zona habían presentado reiteradas denuncias alertando sobre la acumulación de residuos en las veredas. Tras las inspecciones realizadas, se constató que ambos locales arrojaban desechos y neumáticos fuera de uso en la vía pública, afectando la limpieza y la salud de la comunidad.

El lavadero además no contaba con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM), documento obligatorio para establecimientos que generan residuos especiales.

Pozo Olmedo 10Pozo Olmedo: La comunidad de La Estrella asegura que siguen muriendo animales

Desde la comuna se informó que ambos comercios fueron sancionados y se dispuso el saneamiento de los microbasurales, con el objetivo de garantizar la higiene y prevenir riesgos sanitarios en el barrio.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día