Sancionaron a un lavadero y una gomería de Villa Chartas por arrojar residuos en la vía pública

La Municipalidad de Salta sancionó a dos comercios del barrio Villa Chartas por generar microbasurales en la vía pública. Se trata de un lavadero de vehículos ubicado en Laprida al 600 y una gomería en la calle San Luis al 1500.

Vecinos de la zona habían presentado reiteradas denuncias alertando sobre la acumulación de residuos en las veredas. Tras las inspecciones realizadas, se constató que ambos locales arrojaban desechos y neumáticos fuera de uso en la vía pública, afectando la limpieza y la salud de la comunidad.

El lavadero además no contaba con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM), documento obligatorio para establecimientos que generan residuos especiales.

Desde la comuna se informó que ambos comercios fueron sancionados y se dispuso el saneamiento de los microbasurales, con el objetivo de garantizar la higiene y prevenir riesgos sanitarios en el barrio.