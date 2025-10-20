Sin mayores problemas tras las lluvias, exhortan a mantener la limpieza en la ciudad

La ciudad de Salta experimentó una intensa jornada de inestabilidad durante el fin de semana, con una fuerte tormenta que se desató entre la noche del viernes y la madrugada del sábado donde, a pesar de la importante cantidad de lluvia caída, la Municipalidad intervino rápidamente en más de 30 incidentes, logrando contener la situación sin necesidad de trasladar a familias a centros de evacuación.

Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y de la Secretaría de Obras Públicas debió actuar en diversas situaciones, desde ramas de gran porte caídas en avenidas clave como la Belgrano, hasta el anegamiento de calles en la Zuviría y la Av. Discépolo, en este último caso a causa de la acumulación de escombros de un particular que fue debidamente multado.

Al respecto de lo actuado, Ernesto Flores, de Protección Ciudadana de la Municipalidad, detalló el operativo en el canal Multivisión Federal. "El día de la tormenta, durante la madrugada, empezamos a tener algunas llamadas y en las primeras horas de día, que ya había cesado la lluvia, la gente se topó con incidentes y reportó al 105, dando cuenta de los mismos”, explicó el funcionario.

Flores precisó la magnitud del trabajo: "33 fueron los incidentes hasta el mediodía del sábado donde tuvimos 7 con árboles, caídos, o ramas de gran porte caídas, también 17 casos de anegamiento, gente que vio que se llenó la calle o que algún auto se quedó en algún lugar no pavimentado o hundido”.

A pesar de que la ciudad recibió unos "60 mm, una cifra importante" de precipitación, Flores destacó el éxito del operativo. "Al mediodía ya teníamos todo solucionado, no hubo inundaciones, lugares o áreas inundadas como otras oportunidades, tampoco hubo evacuados y eso fue lo positivo", sostuvo, agregando que "los canales han funcionado muy bien, se venía trabajando con su limpieza, la apertura o reapertura de algunos, el agua fluyó y desagotó rápidamente”.

No obstante, el funcionario hizo un fuerte llamado a la responsabilidad ciudadana, al identificar a la basura como el principal enemigo de un drenaje eficiente. El área de Ambiente y Servicios Públicos, por ejemplo, retiró una suma considerable de neumáticos de la plaza Gurruchaga y sus canales aledaños, cuya acumulación taponó las salidas y provocó el anegamiento en esa zona.

Finalmente, Flores insistió en el cuidado de los espacios públicos y la gestión de residuos: "El tema de la basura es importante, no solo generar microbasurales, sino porque pueden taponar canales o desagües". Y brindó una recomendación clara: "Al sacar la basura, dependiendo el horario de la recolección, se debe tener en cuenta la lluvia, si puede llover, haber tormenta, alertas, estar atentos o no sacarla en esos horarios”.