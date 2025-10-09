Yonar con CNN Salta: “Las obras van a ordenar el crecimiento de Quijano”

Durante la emisión especial de "La Mañana de CNN Salta desde Campo Quijano", el intendente Lino Yonar se refirió a distintos temas que marcan la agenda del municipio, como la circulación de camiones, los animales sueltos y los proyectos de infraestructura que buscan acompañar el desarrollo local.

“Lo de los animales sueltos es una situación típica en todos los pueblos del interior. Es un problema que debemos intensificar en el trabajo, pero es una realidad que de a poco se va corrigiendo. Tenemos diálogos y operativos con la policía rural”, explicó el jefe comunal.

Respecto al tránsito pesado en la zona urbana, Yonar señaló que se trabaja para mejorar la seguridad vial y evitar accidentes: “Hay una gran concurrencia de camiones de alto porte que circulan y llegan al pueblo. Tratamos de desviar algunos caminos para liberar nuestra avenida, no solo por eso, sino también por los cables que cruzan la ciudad. De esta manera hemos podido reducir ciertos accidentes de camiones que se llevaban cables por delante”, precisó.

En cuanto al bypass vial, una de las obras más esperadas, el intendente reconoció que avanza “a pasos lentos”, pero con el respaldo provincial: “Esto se financiaba con la actividad minera, que ha bajado un poco este año. Aun así, tenemos un financiamiento de la provincia que ya está aprobado”, detalló.

“Las obras publicas van a ordenar el crecimiento del municipio”

Finalmente, Yonar destacó la importancia de las obras públicas para ordenar el crecimiento urbano e impulsar el desarrollo industrial y comercial: “Las obras públicas van a ordenar el crecimiento del municipio. Pensamos junto con la provincia cómo empezar a modernizar esta plaza sin perder la esencia del pueblo y que siga vigente el corazón de Quijano. Hubo una desinversión en las gestiones anteriores”, concluyó.