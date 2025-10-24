Orán es la ciudad más caliente del país

De acuerdo a la información publicada por el Servicio Meteorológico Nacional, a las 13:00, San Ramón de la Nueva Orán lidera el ranking de temperaturas ubicandosé como la ciudad con la temperatura más alta.

Es que unos asombrosos 35.1°C ubican a Orán por encima de Santiago del Estero (34.8°C) y Termas de Río Hondo (34,6°C), las otras ciudades que completan el podio.

La capital salteña no se encuentra lejos, y tiene una posición destacada encontrandosé en el puesto 9 con 31.6°C.

Debido a las altas temperaturas se recomienda a la población evitar permanecer expuesto al sol o la actividad física. Además es importante mantenerse hidratado y en lugares frescos y ventilados.