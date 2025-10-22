Salió de Orán con marihuana y lo detuvieron en Catamarca

Personal de Gendarmería Nacional detuvo a hombre sobre la Ruta Nacional 38, en la provincia de Catamarca, que viajaba a bordo de un colectivo que había partido desde Orán con destino a la provincia de Mendoza.

El procedimiento que tuvo lugar en el departamento de Paclin, tuvo como resultado el secuestro de caso medio kilo de marihuana que era llevado por un pasajero.

La droga estaba oculta en dos paquetes rectangulares, los cuales el pasajero llevaba adosado al cuerpo y debajo del asiento.

En el hecho, tomó intervención el Juzgado Federal de Catamarca, que dispuso el secuestro de la sustancia y demás elementos de interés, como también que se proceda a la detención del involucrado.