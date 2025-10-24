Faltan 2 semanas para “Salta Fashion Sunset”: Moda, glamour y estrellas en las alturas con Pampita como invitada de lujo

En tan solo dos semanas, la ciudad de Salta será el escenario del evento número 10 de la exitosa franquicia internacional Fashion Sunset, creada y producida por Leo Saleh.

Luego de una espectacular gira por Punta del Este, Buenos Aires, Rosario y Miami, el icónico encuentro que fusiona moda, música, arte y gastronomía de primer nivel llega a la cima del Cerro San Bernardo, en el imponente restaurante El Baqueano, con una vista panorámica única de la ciudad.

La conducción estará a cargo de Leo Saleh y Hernán Drago, con la participación estelar de Pampita como invitada de lujo. El cierre estará en manos del reconocido diseñador Benito Fernández, quien presentará su última colección en un atardecer que promete ser inolvidable.

Los invitados VIP disfrutarán de una gastronomía exclusiva de El Baqueano, acompañada por los exquisitos vinos de Bodega Puna y las tradicionales empanadas salteñas, en una experiencia que combina el lujo, los sabores locales y la magia del norte argentino.

Con la presencia de empresarios, influencers y celebridades de todo el país, Fashion Sunset reafirma su sello como una experiencia internacional de estilo, sofisticación y arte.

Salta, estás lista. Llega Fashion Sunset.