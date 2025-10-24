Atención egresados: Sólo nueve empresas están autorizadas en Salta

Atención egresados: Sólo nueve empresas están autorizadas en SaltaEducación24/10/2025
Desde el Ministerio de Educación de la provincia de Salta difundieron a través de su página web el listado de empresas que están autorizadas para operar en la provincia por viajes de egresados.
El listado fue informado por el ministerio de Turismo de la provincia, y de esta manera, la información, ayuda a los estudiantes a saber que la empresa que contratan para su viaje, cuenta con todas las medidas de seguridad, ante alguna eventualidad.
Incluye a las siguiente nueve empresas:
- Salares
- Sucamalu Turismo
- Travel Rock
- Dask Travel
- Waam Travel
- Dimatur
- Chebe Tur
- Community Travel
- Practur
Te puede interesar
Lo más visto