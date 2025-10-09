Pampita, Benito Fernández y Hernán Drago llegan a Salta para el Fashion Sunset de la mano de Leo Saleh

El próximo viernes 7 de noviembre, el imponente paisaje de El Baqueano, ubicado en la cima del Cerro San Bernardo en Salta, será el escenario de uno de los eventos más esperados de la temporada: el Salta Fashion Sunset. Desde este punto privilegiado, los invitados podrán disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y los valles salteños, mientras se deleitan con la gastronomía exclusiva del lugar.

El evento dará inicio a las 17:00 horas con una degustación de vinos de la prestigiosa Bodega Puna, de Cachi, acompañada de una experiencia gastronómica de alta cocina que promete sorprender a los asistentes con sabores auténticos del norte argentino.

Con la conducción estelar de Hernán Drago y Leo Saleh la jornada continuará a las 18:30 horas con el desfile de las marcas más exclusivas del país, donde la moda se fusionará con la magia del atardecer salteño.







Invitada especial, Pampita será sin dudas la gran protagonista del evento. La modelo y conductora, símbolo de elegancia, carisma y estilo, llegará a Salta para deslumbrar con su presencia, compartiendo con los salteños momentos únicos y llenos de glamour. La noticia de su visita ha generado una gran expectativa y felicidad entre los salteños, que esperan verla brillar en la alfombra roja y disfrutar de su carisma en este encuentro exclusivo.





Para Leo Saleh, productor del evento y conductor salteño e influencer, este evento representa un hermoso desafío y una oportunidad única de reencontrarse con su público salteño después de tanto tiempo, reafirmando su rol como referente de la moda y lifestyle en el país.

El desfile contará con la participación de modelos de la reconocida agencia Incanto, asegurando una pasarela de nivel internacional y una experiencia visual impecable para los asistentes.

El gran cierre estará a cargo del talentoso diseñador Benito Fernández, quien presentará su última colección, reafirmando su sello vibrante, colorido y lleno de identidad.

El Salta Fashion Sunset también incluirá arte en vivo, con artistas que desplegarán su creatividad durante el evento, convirtiendo cada rincón en un espacio único donde la moda, la música y la expresión artística se fusionan para ofrecer a los invitados una experiencia sensorial completa e inolvidable.

Luego del desfile, la fiesta continuará con música y entretenimiento a cargo del reconocido DJ Balta Sánchez, garantizando una experiencia única de glamour y diversión para todos los invitados.

El Salta Fashion Sunset contará además con alfombra roja, presencia de medios nacionales e internacionales, y reunirá a empresarios importantes y al jet set argentino, consolidándose como un evento integral de moda, lifestyle, gastronomía y experiencias sensoriales.

El recorrido exclusivo del evento continuará en dos semanas en Buenos Aires, y luego de Salta tendrá su gran cierre en Rosario, en un lugar icónico frente al río. Además, la experiencia se extenderá a Punta del Este en enero, llevando el glamour argentino a la costa uruguaya.

Evento privado: para asistir, los interesados deben comunicarse a través del Instagram @fashionsunsetshow o por WhatsApp al 11 6627-1515, asegurando su lugar en este exclusivo encuentro de moda y estilo.

Con su combinación de moda, gastronomía, vinos, fiesta, estrellas del jet set y modelos de primera línea, el Salta Fashion Sunset se perfila como un encuentro inolvidable que celebra la elegancia, el estilo y el encanto del norte argentino, consolidando a Leo Saleh como uno de los grandes referentes de la industria de eventos y lifestyle en el país.