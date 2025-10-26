Cielo gris y vientos, así arrancó la temperatura en este domingo electoral en Salta

En una jornada de gran importancia para los salteños y para el país, con las elecciones legislativas, no debe ser un tema menor el clima, el cual influye en el desplazamiento de los votantes y otras cuestiones logísticas que hacen al escrutinio.

Afortunadamente en lo que es la capital, luego de varias horas de lluvia, el domingo amaneció fresco pero sin lluvias. Si bien el termómetro no bajó de los 12°, la caída de agua hizo de gran parte del sábado una jornada fresca.

Pero en gran parte de la provincia, debemos destacar que amaneció este domingo templado y algo húmedo. En el Valle de Lerma cayeron lloviznas leves, mientras que en el norte el día arrancó más cálido y ventoso.

En la zona sur, los vecinos de Metán y Rosario de la Frontera se encontraron con un cielo completamente cubierto y temperaturas que no superaban los 14º al iniciar la jornada. El ambiente húmedo y gris se hizo sentir, aunque sin lluvias importantes hasta el momento.

Más al norte, el panorama fue distinto: en departamentos como Orán y San Martín, el día se presentó nublado pero con algo de viento y una temperatura más agradable, rondando los 21º. En cambio, en el departamento Los Andes, el sol salió a pleno, aunque con frío intenso cercano a los 0º durante las primeras horas del día.

El contraste entre el calor del norte y el frío de la Puna marcó el inicio de una jornada clave, en la que más de un millón de salteños eligen a sus representantes bajo un cielo que, al menos por ahora, parece acompañar con calma y sin sobresaltos, publicó El Tribuno.

