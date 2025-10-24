Finde con tormentas y baja de temperatura ¿cómo estará para las elecciones?

Si bien este viernes será el día con las máximas más altas de la semana, se esperan tormentas y un descenso de temperatura para los próximos días.

Este viernes la máxima alcanzará los 31°C, pero atentos, que si bien hará calor habrá que salir con paraguas o piloto, ya que las tormentas aisladas se esperan desde la tarde de hoy, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El sábado las fuertes precipitaciones continuarán durante la mañana, mientras que para la tarde/noche se esperan lluvias aisladas. Las precipitaciones traen un descenso de temperatura, con una máxima de 22°C con una mínima de 14°C.

El domingo, día de elecciones, el cielo estará mayormente nublado, siendo una jornada patria fresca y agradable con una máxima de 21°C y una mínima de 11°C.