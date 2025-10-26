Votó Juan Cruz Curá: "Es un día clave para el futuro de Salta y Orán"

Minutos después de las 11:00 Curá, candidato a diputado nacional por la lista Primero los Salteños emitió su voto en la Escuela Técnica 3134 de Orán.

En este contexto el candidato aprovechó para destacar la importancia de la jornada electoral: "Hoy es un día clave para el futuro de Salta y Orán".

"Es fundamental que cada ciudadano ejerza su derecho al voto, porque a través de él estamos decidiendo el rumbo de nuestra provincia. Salta necesita representantes comprometidos con su gente, que trabajen de manera unida por el desarrollo de nuestras comunidades".