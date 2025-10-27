Orán volvería a tener una diputada nacional: Eliana Bruno ocuparía la banca que dejaría Emilia Orozco

Tras conocerse los resultados de las elecciones nacionales, que consagraron a la dirigente libertaria Emilia Orozco como senadora nacional, se supo que la oranense Eliana Lorena Bruno sería quien asuma la banca que la actual diputada y exconcejal dejará vacante en la Cámara de Diputados de la Nación.

Desde la Casa de la Libertad en la ciudad de Orán, celebró los resultados y destacó el trabajo de base realizado por el espacio libertario. "Hubo un trabajo muy intenso tras las puertas. Esperábamos este resultado y en la mayoría de las mesas se ganó. En Orán, nuevamente arrasando con los votos, duplicando y hasta triplicando en algunos lugares. Es increíble”, afirmó en el sitio Orán Conectado.

La dirigente subrayó que el crecimiento electoral responde a un mensaje que “llegó a la gente” y aseguró que el tiempo demostrará los beneficios de este proyecto político. “Vamos a seguir dando la batalla cultural. Ya van a ver que las cosas van a llegar y será todo en el nombre de Dios”, expresó.

De confirmarse su ingreso al Congreso, Eliana Bruno devolvería la representación de Orán en la Cámara Baja después de dos décadas. “Sabemos que tenemos un departamento atrás que nos va a exigir que las cosas se hagan bien, y no le vamos a fallar a nadie. Es un gran alivio para el presidente tener más diputados que acompañen sus proyectos”, afirmó.