Trabajadores golondrina partieron de Orán a Mendoza con 31 kilos de marihuana

Trabajadores golondrina partieron de Orán a Mendoza con 31 kilos de marihuanaPoliciales24/10/2025
Durante un control de Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán, se demoró un colectivo que llevaba trabajadores golondrina que viajaban desde Orán a Mendoza.
Al momento de realizar los controles en la bodega, hallaron bultos de grandes dimensiones hechos con colchas y frazadas. Los mismos pertenecían a un ciudadano de Bolivia y entre los elementos que llevaba tenía 30 paquetes rectangulares envueltos en film y embadurnados en grasa, que contenían una sustancia vegetal.
Tras los controles correspondientes, se confirmó que eran casi 32 kilos de cocaína.
Al pasajero se le secuestró la droga, dinero y celulares.
