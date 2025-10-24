Trabajadores golondrina partieron de Orán a Mendoza con 31 kilos de marihuana

Durante un control de Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán, se demoró un colectivo que llevaba trabajadores golondrina que viajaban desde Orán a Mendoza.

Al momento de realizar los controles en la bodega, hallaron bultos de grandes dimensiones hechos con colchas y frazadas. Los mismos pertenecían a un ciudadano de Bolivia y entre los elementos que llevaba tenía 30 paquetes rectangulares envueltos en film y embadurnados en grasa, que contenían una sustancia vegetal.

Tras los controles correspondientes, se confirmó que eran casi 32 kilos de cocaína.

Al pasajero se le secuestró la droga, dinero y celulares.