El día después de votar: ¿Cómo quedó conformada la Cámara de Diputados?

La jornada electoral de este domingo cambió la composición del Congreso Nacional.El escrutinio arrojó que La Libertad Avanza obtuvo el 40,70% de los votos en la elección para la Cámara de Diputados, mientras que el peronismo, bajo el sello Fuerza Patria y sus variantes provinciales, alcanzó el 31,68%.

En el Congreso, La Libertad Avanza pasó de tener 37 a quedar con 93 bancas a partir del 10 de diciembre. El oficialismo había puesto en juego tan solo ocho lugares y obtuvieron 64, lo que deja como saldo una ganancia de 56 escaños.

Fuerza Patria continúa siendo el espacio con más bancas en su poder, ya que tendrán 97 en la nueva cámara. Sin embargo, restaron cuatro lugares, por el hecho de que habían puesto en juego 48 y obtuvieron 44.

El nuevo escenario deja en una posición clave a los bloques de Provincias Unidas, que baja de 18 a 17 senadores, el PRO, que desciende de 35 a 14, y la UCR, que pasa de 14 a 3. Estos deberán definir si sus integrantes se alinean con los provinciales (12) o mantienen su independencia. Estas fuerzas podrían convertirse en árbitros de las principales disputas legislativas.

Por último, el Frente de Izquierda perdió una banca y quedó con 4 representantes en el Congreso. Los 17 restantes corresponden a diputados que se separaron de sus bloques o partidos minoritarios.