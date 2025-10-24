Elecciones legislativas 2025: ¿Qué bancas se ponen en juego?

Este domingo, los argentinos definirán cómo quedará conformado el Congreso a partir del 10 de diciembre. En esta elección se renuevan 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, y el resultado podría cambiar el equilibrio de poder entre el oficialismo, la oposición y las fuerzas del medio.

El Gobierno de Javier Milei llega a esta elección con poco en juego y la posibilidad de ampliar su presencia legislativa. En el Senado no pone en disputa ninguna de sus seis bancas, mientras que en Diputados renueva solo una parte de su bloque, 8 de las 37.

Por su parte, Unión por la Patria es el espacio que más bancas pone en juego, tanto en Diputados como en el Senado. De sus 98 diputados, 46 terminan mandato este año, y en el Senado renueva 15 de sus 34.

Mientras tanto, los espacios del centro político, como Encuentro Federal, Provincias Unidas, la UCR, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, enfrentan el desafío de mantener representación en un escenario cada vez más polarizado.

El resultado de este domingo definirá la correlación de fuerzas en el Congreso y marcará el rumbo político de la segunda mitad del mandato de Milei.