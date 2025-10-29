Por la muerte de su hijo en Orán, busca testigos: Habría un auto rojo involucrado

La muerte de David Paz, conmociona a Orán y sus padres buscan esclarecer lo que sucedió el sábado al a madrugadaen Avenida 9 de Julio, cuando su hijo, en compañía de otro jóven, chocó un contenedor y perdió la vida al instante, mientras su acompañante sufrió heridas y a las pocas horas salió de alta.

Rolando Paz, el papá del joven pide testigos y manifestó que: “Con mi familia estamos buscando testigos que puedan aportar datos para esclarecer el accidente que terminó con la vida de mi hijo. Él tenía 20 años y estudiaba Ingeniería en Perforación, además jugaba al fútbol".

El hombre, dolido, insistió: “Yo ya recorrí mil veces la calle del accidente, en ese sector no hay cámaras de seguridad. Queremos que alguien aporte datos porque se habla de que habría un auto rojo involucrado en el accidente que provocó la muerte de mi hijo. Fui a la policía pero tampoco pudieron darme ninguna información".

Por último, recordó que: “Mi hijo iba con un amigo con el cual todavía no hemos podido dialogar pero sabemos que es el único que puede dar la certeza de lo que realmente sucedió. Hoy mi familia está destruida y necesitamos que nos ayuden, todo aquel que tenga algún dato para aportar se puede comunicar al número 3878 – 673234 que es mi celular personal” publió Ciudad Online.









