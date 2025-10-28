Revelan detalles del acompañante del joven que murió al chocar su moto contra un contenedor en Orán

El sábado se reportó un accidente a través del 911 en la ciudad de Orán, en cercanías a la Avenida 9 de julio. Allí una moto ocupada por dos jóvenes, chocó con un contenedor de escombros.

Tras el impacto falleció el conductor de 20 años identificado como David Paz y su acompañante, resultó lesionado por lo que fue derivado al hospital zonal.

Sobre este último el comisario Sandro Santos confirmó que: "en la ambulancia ocasionó incidentes producto de la ingesta de bebidas alcoholicas, igualmente fue derivado al hospital donde quedó internado en observación. Hay que decir que no llevaban casco de seguridad, pasado el mediodía del lunes pidió el alta voluntaria".

Además explicó que la Fiscalía de Graves atentados interviene en el hecho, que ordenó una serie de medidas para esclarecer el hecho como ser relevamiento de las cámaras de seguridad, relevamiento de testigos.

Documento el hecho personal de crimanística y el CIF, publicó Orán al Momento.