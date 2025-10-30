La Casita del Parque celebra Halloween con actividades gratuitas para los más chicos

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa y la Dirección General de Educación Ambiental, invita a las familias a disfrutar de una nueva edición de la “Noche de Brujas en la Casita del Parque”, que se realizará el viernes 31 de octubre, de 18 a 21 horas, en el espacio ubicado en calle Mendoza 51.

Durante la jornada, los niños podrán acercarse disfrazados con temática de Halloween para disfrutar de una tarde llena de juegos, música, pinta caritas y entrega de golosinas.

Además, desde la Dirección de Educación Ambiental se llevará adelante una actividad especial: la confección de un fantasma de tela decorado con materiales reciclables encontrados durante el recorrido del parque, fomentando la creatividad y el cuidado del ambiente.

La propuesta es gratuita y abierta a toda la familia, y promete una tarde mágica en la que los más chicos podrán aprender y divertirse en un entorno de juego, arte y conciencia ambiental.