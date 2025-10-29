¡A puro gaucho y folklore! Campo Quijano vivirá la Fiesta Provincial de la Tradición

El Municipio de Campo Quijano presentó la 63ª Fiesta Provincial de la Tradición y Elección de la Paisana, invitando a todos los que quieran vivir la cultura y la tradición a pleno.

Del 1 al 9 de noviembre tendrá lugar con una gran variedad de actividades totalmente gratuitas iniciando con la celebración por el Día de Todos los Santos llevado adelante por el Centro de jubilados.

La plaza principal se llenará de actividades con juegos y mucha tradición junto a las escuelas primarias. Se dictará el Congreso de la Tradición con charlas de cultura con el cuidado de animales en especial de caballos.

Se proyectará en la plaza “Gaucho, gaucho”, un documental grabado con la participación de gauchos locales. En el Día del Escritor salteño se hará una recopilación de todas las historias referidas a la tradición y leyendas para armar la historia de Campo Quijano.

Más de 300 bailarines de distintas provincias y de países vecinos se presentarán en el Festival Internacional Entrelazando Culturas.

“Va a ser una verdadera fiesta donde no solo se proyecta sobre la cultura, sino que participarán distintos actores gastronómicos y los hospedajes recibiendo a los bailarines” dijo la secretaria de Cultura de Campo Quijano, Valeria Guitian a InformateSalta.

Además, podrán disfrutar del tradicional baile pericón nacional y un desfile de más de 10 carrozas.

El domingo 9 se cerrará la Fiesta provincial con actos centrales a partir de las 10hs. en la plaza Martín Fierro, seguido del desfile y la Fiesta de los Gauchos con jineteada y baile popular.