Ciclismo entre viñedos: Llega una nueva edición de “Vuelta a las Bodegas” en Cafayate

El encanto de los Valles Calchaquíes volverá a ser escenario de una experiencia única que combina deporte, turismo y vino.

Este fin de semana se realizará una nueva edición de la “Vuelta a las Bodegas”, el tradicional rally de ciclismo que invita a pedalear entre viñedos, bodegas y caminos rurales de Cafayate.

En diálogo con Informate Salta, Gabriel Domingo, uno de los organizadores, adelantó detalles de la competencia: “Vamos a transitar por algunos lugares que no son habituales. La idea es conectar con un Cafayate distinto”.

El circuito contempla dos modalidades: una de 20 kilómetros, con 350 metros de nivel positivo, y otra más exigente de 40 kilómetros, con 750 metros de desnivel acumulado, que atraviesa varias bodegas del valle.

“Ya hay 78 inscriptos y tenemos un cupo de 420. Hay muchísima concurrencia, me ha sorprendido: bikers que vienen de Santa Cruz, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, de todo el NOA, Chaco e incluso de Bolivia”, destacó Domingo.

Entre los participantes se encuentra “Palito” Macías, reconocido ciclista salteño, quien expresó: “Vamos a estar corriendo ahí. Va a ser la última carrera de una extensa temporada, cumpliendo 30 años como ciclista. Uno cuando arranca no sabe que va a perdurar tanto en el tiempo”.