Se viene Halloween en Salta: Cuánto cuestan los disfraces y las decoraciones

Con la llegada de octubre, los salteños comienzan a preparar sus disfraces y decoraciones para celebrar Halloween.

En diálogo con Informate Salta, Pablo, encargado de Kingo Cotillón, contó cuáles son los más elegidos y qué precios se manejan esta temporada.

“Están llevando disfraces de payaso, Scream y Catrina, son los más buscados. También tenemos para todas las edades, desde nenas vestidas de brujita a partir de $27.600, hasta varones con el clásico disfraz de Freddy, al mismo precio”, comentó.

En cuanto a accesorios y máscaras, los precios comienzan desde los $3.900, mientras que las caretas de Scream rondan los $2.900 y las del Juego del Calamar llegan a $4.900. “Las máscaras son bastante económicas y hay muchas opciones, incluso inflables”, agregó.

Los disfraces más elegidos por los adultos este año son los de Cleopatra, diosa griega y Medusa, mientras que en decoración se destacan los adornos de arañas, calaveras móviles y calabazas luminosas. “Muchos vienen también para decorar bares o negocios”, señaló Pablo.

Entre los artículos más vendidos figuran las calabazas desde $3.500, esqueletos articulados a $39.000 y arañas de adorno desde $19.900, todo listo para que los salteños vivan una noche de brujas con estilo.