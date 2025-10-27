Pozo Lomas de Olmedo: Especialistas del CIF tomarán muestras para concluir la pericia ambiental

Justicia27/10/2025
pozo petroleo pichanal

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, la fiscal civil Marcela Fernández y sus auxiliares fiscales, junto al juez de Garantías 2 de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio, y la parte querellante, participaron de una inspección ocular del pozo petrolero de Lomas de Olmedo.

También intervinieron los profesionales José Luis Manzano, Joel Medina y Jimena Gato del Servicio Forense en Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de Bomberos de la Policía de la Provincia.

La investigación es en relación a una causa que lleva adelante la Fiscalía Penal de Pichanal, tras la denuncia realizada por puesteros de la zona, por la surgencia de fluidos y gases del Pozo Lomas de Olmedo X-10, operado por Presidente Petroleum S.A., el que se encuentra abandonado, y que constituye una amenaza para la población y el medio ambiente. En dicha causa, se lleva a cabo una actoría civil ambiental, por lo cual se encuentra interviniendo la Fiscalía Civil.

Esta denuncia realizada en marzo pasado, es por una nueva fuga activa de gases y líquidos desde un cráter en su estructura, lo que agrava la situación de contaminación previamente denunciada y constatada por la intervención del CIF.

La constatación judicial consistió en un reconocimiento del lugar afectado, tras un relevamiento realizado en 2023, y es parte del adelantamiento de prueba solicitado en la actoría civil.

La fiscal Fuentes señaló que la siguiente medida será el levantamiento de muestras para completar la pericia ambiental.

