La tragedia de Av. Paraguay, rumbo a juicio: “Fue una destrucción de varias familias”

A más de un año y medio de la trágica madrugada que conmocionó a Salta, la causa por el siniestro vial ocurrido el 17 de marzo de 2024 en la Avenida Paraguay, a la salida de un boliche, ingresó en una etapa definitoria: El fiscal penal 2, Gabriel González, presentó la totalidad de la prueba ante la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU JUI), solicitando que se fije la fecha para el debate oral.

El caso, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y seis heridas, tiene como único imputado a Luciano Nahuel López. El acusado enfrenta cargos por homicidio simple (cinco hechos), lesiones graves (dos hechos) y lesiones leves (cuatro hechos), todos bajo la figura de dolo eventual, lo que implica que el conductor pudo haberse representado el resultado fatal.

Ahora, será este jueves cuando se realice en Ciudad Judicial una audiencia multipropósito, clave para la recepción formal de las partes y avanzar en la designación de la fecha de inicio del juicio. El fiscal González informó que la Fiscalía ofreció la declaración de 107 testigos y pidió que el debate oral se realice en un recinto con capacidad suficiente para albergar a las víctimas, familiares y todas las partes involucradas.

En este contexto, Hugo Tabarcache, padre de Ruth, una de las víctimas, expresó el dolor familiar y su confianza en el proceso. "Ayer llegué de Formosa, atento a la notificación del juzgado para esta audiencia multipropósito, esperando que se haga justicia", comentó a Multivisión Federal.

Tabarcache recordó con profunda tristeza el impacto del hecho, que significó "una destrucción de varias familias, un dolor, un vacío tremendo". El padre de Ruth enfatizó en la contundencia de las pruebas contra el imputado: "El hecho ya está corroborado, ya está comprobado, también quién fue el autor, lo digo por Luciano López, que esa madrugada venía conduciendo a más de 104 KM/h, con 1.68 de alcohol en sangre y con estupefacientes".

El familiar de la víctima también destacó que la figura legal aplicada es fundamental para el reclamo de justicia. Señaló que la carátula de homicidio simple en concurso ideal con dolo eventual es "importante en la causa", porque su hija y cuatro personas más "deberían estar con nosotros, no por haber ido a un boliche perder la vida”.

Finalmente, el padre de Ruth sentenció que confía en que el Poder Judicial salteño dé una respuesta ejemplar, pidiendo al juez que pueda dictar "una condena ejemplar para el autor de estos hechos". La familia espera que la condena "tiene que sentar jurisprudencia ante los accidentes viales", marcando un precedente en la provincia.